الحذاء الذهبي.. المنافسة تشتد بين رونالدو وليفاندوفسكي وتراجع صلاح وغياب ميسي

اشتدت المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي التي تمنح نهاية كل موسم لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بعدما واصل الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وكريستيانو رونالدو تألقهما هذا الموسم.

وسجل ليفاندوفسكي، هدفين لفريقه بايرن ميونخ في شباك ماينز، أمس الأحد، ليرفع المهاجم البولندي رصيده من الأهداف في الدوري الألماني إلى 19 هدفا (38 نقطة) من 14 جولة، ويعتلي بذلك صدارة ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي، كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.

من جهته، لم يفوت رونالدو الفرصة، وسجل بدوره هدفين لفريقه يوفنتوس في شباك أودينيزي، ليرتقي للمركز الثالث في القائمة، برصيد 14 هدفا (28 نقطة) من 15 جولة.

ويحتل ماكسيم سكافيتش، مهاجم نادي باتي البيلاروسي، المركز الثاني، برصيد 19 هدفا (28.5 نقطة)، لكنه لا يمكنه زيادة غلته التهديفية، بعدما أسدل الستار على منافسات الدوري البيلاروسي.

وشغل لاعبون مغمورون ينشطون في دوريات مغمورة كالدوري النرويجي، والدنماركي، والسويدي التي شارفت على نهايتها، المراكز من الرابع إلى السادس، ويأتي من بعدهم في المركز السابع، مهاجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، الذي سجل 13 هدفا (26 نقطة) في الدوري الإنجليزي، ويملك فرصة سانحة لإحراز مزيد من الأهداف، عندما يواجه فريقه مضيفه ساوثهامبتون، مساء اليوم الاثنين، في الأسبوع الـ17 من "البريمير ليغ".

ولم يتواجد نجم وقائد نادي برشلونة، ليونيل ميسي، الذي اكتفى هذا الموسم بتسجيل سبعة أهداف فقط (14 نقطة) بعد انقضاء 16 جولة من الدوري الإسباني، في قائمة العشرة الأوائل في ترتيب الحذاء الذهبي.

يذكر أن نقاط الحذاء الذهبي الأوروبي تحتسب على الشكل التالي:

- بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.

- بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22: عدد الأهداف يضرب في 1.5.

- بالنسبة لباقي الدوريات: عدد النقاط يساوي عدد الأهداف.

تجدر الإشارة إلى أن مهاجم نادي لاتسيو، الدولي الإيطالي تشيرو إيموبيلي، توج بجائز الحذاء الذهبي في الموسم الماضي.

المصدر: RT