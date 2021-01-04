السعودية.. "كاماز ماستر" الروسي يتصدر المرحلة الأولى لرالي "داكار 2021"

فاز فريق "كاماز ماستر" الروسي للشاحنات، بالمرحلة الأولى من النسخة الـ43 لرالي "داكار 2021"، أشهر الراليات الصحراوية الذي تستضيفه السعودية للعام الثاني على التوالي.

وتصدر طاقم فريق "كاماز ماستر" بقيادة دميتري سوتنيكوف، السباق الذي أقيم أمس الأحد، بعد أن قطع مسافة المسار بزمن قدره 3 ساعات و17 دقيقة و50 ثانية.

وجاء طاقم فريق "Instaforex Loprais Praga"، بقيادة أليش لوبرايس في المركز الثاني، بفارق 7 دقائق و56 ثانية عن صاحب المركز الأول، بينما احتل طاقم "كاماز ماستر" الثاني، بقيادة أنطون شيبالوف، المركز الثالث، متأخرا بفارق 8 دقائق و7 ثوان عن متصدر السباق.

ويستمر رالي "دكار 2021" لمدة 13 يوما خلال الفترة بين 3 و15 يناير الجاري.

المصدر: vesti.ru