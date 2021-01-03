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برشلونة يفوز بشق الأنفس على هويسكا في "الليغا" (فيديو)

الرياضة

برشلونة يفوز بشق الأنفس على هويسكا في
AFP Pau BARRENA
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حقق برشلونة فوزا صعبا على مضيفه هويسكا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ويدين الفريق الكتالوني بالفضل في الفوز لنجمه الهولندي فرينكي دي يونغ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ27 بعد تمريرة رائعة من زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد هويسكا عند 12 نقطة في المركز الـ20 والأخير على جدول ترتيب فرق "الليغا".

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المصدر: RT

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