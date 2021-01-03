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ميلان يستعيد الصدارة من الإنتر بثنائية في شباك بينفينتو (فيديو)

الرياضة

ميلان يستعيد الصدارة من الإنتر بثنائية في شباك بينفينتو (فيديو)
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حقق ميلان فوزا ثمينا على مضيفه بينفينتو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وسجل ثنائية "الروسونيري" الإيفواري فرانك كيسي من ركلة جزاء والبرتغالي رافائيل لياو في الدقيقتين 15 و49 على الترتيب.

وحقق ميلان الفوز رغم النقص العددي في صفوفه معظم أوقات المباراة، حيث لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ33 بسبب تعرض نجمه ساندرو تونالي للطرد.

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وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 37 نقطة واستعاد الصدارة من جاره إنتر صاحب الـ36 نقطة والذي حقق اليوم فوزا عريضا على كروتوني بنتيجة 6-2.

في المقابل، توقف رصيد بينفينتو عند 18 نقطة في المركز الـ10 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

المصدر: RT

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