 
مباشر

إصابة لاعب بكورونا تتسبب في انسحاب جميع اللاعبين اليابانيين من بطولتين

الرياضة

إصابة لاعب بكورونا تتسبب في انسحاب جميع اللاعبين اليابانيين من بطولتين
AFP KAZUHIRO NOGI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/phkj

قال الاتحاد الدولي للريشة الطائرة الأحد إن المصنف الأول عالميا كينتو موموتا أصيب بفيروس كورونا ما تسبب في انسحاب جميع اللاعبين اليابانيين من بطولتين مقررتين في تايلاند خلال يناير.

وكان موموتا البالغ 26 عاما يخطط للعودة للبطولات الدولية في بانكوك هذا الشهر بعد غياب استمر نحو عام كامل في أعقاب تعرضه لحادث سير أصيب خلاله بجروح خطيرة.

وأضاف الاتحاد الدولي: "تجمع موموتا مع بقية لاعبي المنتخب الياباني.. في المركز الوطني للتدريب في كيتا بطوكيو في الثاني من يناير".

وتابع: "وبناء على ذلك قرر الاتحاد الياباني للريشة الطائرة سحب جميع لاعبيه المنافسين في الفردي والزوجي من بطولتي تايلاند المفتوحتين (المقررتين في 12-17 و19-24 يناير)".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا