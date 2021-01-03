نجم ليفربول السابق: صلاح يزعجني

تعرض النجم المصري محمد صلاح لانتقادات بسبب عروضه الأخيرة بعد أن ثارت شكوك حول مستقبله مع ليفربول وسط أنباء رغبة كل من ريال مدريد وبرشلونة في ضمه.

وتحدث دون هاتشينسون نجم ليفربول السابق عن مستوى أدائه خلال هذه الفترة رفقة "الريدز" الذي يراه أنه ليس بالفترة الأفضل مع الفريق الإنجليزي.

وقال هاتشينسون في تصريح لـ Optus Sport: "أعتقد أن محمد صلاح لاعب من طراز عالمي، لكنه يجعل الجمهور محبطا في كل مرة يشاهده يلعب كرة القدم، وليس بسبب طريقة إنهاء الهجمات فقط".

وتابع: "ما يزعجني هي الأمور البسيطة، فهو لا يستطيع إكمال تمريرة لأكثر من عشر ياردات، ويبدو غير دقيق في تلك الأمور، مجرد لاعب عادي".

مضيفا: "في بعض الأحيان يعطل انسيابية أداء ليفربول، يمكنه التخلي عن الكرة ويجب أن يبدأ ليفربول من جديد في كل مرة".

Mohamed Salah slammed for being "sloppy and casual" after @LFC transfer admission https://t.co/9sJCiEvgBB — Irish Mirror Sport (@MirrorSportIE) January 2, 2021

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وختم تصريحاته: "ربما تكون الأنباء التي تحدثت عن رغبة ريال وبرشلونة في استقطابه قد أثرت عليه قليلا، لكن يبدو أنه بعيد المنال".

وأثار المصري التكهنات بشأن إمكانية رحيله عن فريقه ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية القادم، بعد الحوار المطول الذي أجراه مؤخرا مع صحيفة "آس" الإسبانية.

ويرتبط محمد صلاح البالغ 28 عاما، الذي يتربع حاليا على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، بعقد مع ليفربول، حتى نهاية يونيو 2023.

المصدر: mirror