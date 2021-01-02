ريال مدريد يصعد لصدارة "الليغا" بثنائية في شباك سيلتا فيغو (فيديو)

حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على ضيفه سيلتا فيغو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل ثنائية النادي الملكي لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو في الدقيقتين 6 و53 على الترتيب.

#RealMadridCelta



ريال مدريد 1 × 0 سيلتا فيغو | هددددددددددف فاسكيز



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to never miss any goal Follow @Bsm24Fasterpic.twitter.com/o935gLqlGC — Faster Goal For Ever 🎥 (@bsm9005) January 2, 2021

#RealMadridCelta



ريال مدريد 2 × 0 سيلتافيغو | هددددددددددددددددددف اسينسيو 🎥



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to never miss any goal Follow @Bsm24Fasterpic.twitter.com/su5mMHxFl8 — Faster Goal For Ever 🎥 (@bsm9005) January 2, 2021

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وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 36 نقطة وانتزع الصدارة مؤقتا من جاره أتلتيكو صاحب الـ35 نقطة والذي يحل غدا الأحد ضيفا على ديبورتيفو ألافيس في الجولة ذاتها ولديه مباراتين مؤجلتين.

في المقابل، توقف رصيد سيلتا فيغو عند 23 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: RT