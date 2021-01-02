 
مباشر

ريال مدريد يصعد لصدارة "الليغا" بثنائية في شباك سيلتا فيغو (فيديو)

الرياضة

ريال مدريد يصعد لصدارة
Reuters Juan Medina
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/phga

حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على ضيفه سيلتا فيغو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل ثنائية النادي الملكي لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو في الدقيقتين 6 و53 على الترتيب.

إقرأ المزيد
رونالدو أول شخص في العالم يصل عدد متابعيه في
رونالدو أول شخص في العالم يصل عدد متابعيه في "إنستغرام" إلى ربع مليار

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 36 نقطة وانتزع الصدارة مؤقتا من جاره أتلتيكو صاحب الـ35 نقطة والذي يحل غدا الأحد ضيفا على ديبورتيفو ألافيس في الجولة ذاتها ولديه مباراتين مؤجلتين.

في المقابل، توقف رصيد سيلتا فيغو عند 23 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا