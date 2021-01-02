مباريات ودية مرتقبة بين المنتخبين المغربي والإسرائيلي

عقد فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، الجمعة، اجتماعا، عبر تقنية "زووم" مع أورن حسون، نظيره الإسرائيلي، ونائبه آفي ليفي، حيث اتفق الطرفان على تباحث تكوين فرق عمل مشتركة.

وقالت ليا بنشرتيت، منسقة الاجتماع، في تصريح لجريدة "هسبريس" المغربية الإلكترونية، إن الاتفاق تم بين الطرفين على إجراء مباريات ودية، لكن دون تحديد التفاصيل، من قبيل الموعد والمكان، مسجلة أن الاتحادين الإسرائيلي والمغربي يستعدان لاتفاقيات ثنائية كثيرة.

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وأضافت بنشرتيت، أن المسؤولين وجها الدعوة إلى بعضهما البعض من أجل زيارة المغرب وإسرائيل، ومن المنتظر أن تعلن كافة التفاصيل في المستقبل القريب.

ووصف بلاغ الاتحاد الإسرائيلي للعبة، نشر على الموقع الرسمي لهذا الأخير، اللقاء الافتراضي مع فوزي لقجع بـ"التاريخي".

المصدر: hespress.com