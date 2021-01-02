الهولندي هاسلبانك يتولى تدريب بيرتون الإنجليزي

أعلن نادي بيرتون ألبيون الإنجليزي لكرة القدم أنه عين المهاجم الهولندي السابق جيمي فلويد هاسلبانك مدربا جديدا.

وكان هاسلبانك البالغ 48 عاما تولى تدريب بيرتون في نوفمبر 2014 وقاده للفوز بلقب دوري القسم الرابع قبل أن يغادر النادي لتدريب كوينز بارك رينجرز بعد عام واحد.

وجاء تعيين هاسلبانك خلفا لسلفه جيم باكستون الذي أقيل بعد هزيمة الفريق الثلاثاء الماضي 4-3 أمام ويجان أثليتيك.

📝 DEAL DONE: Jimmy Floyd Hasselbaink has been reappointed manager of Burton Albion. (Source: @burtonalbionfc) pic.twitter.com/1amEN6VP6G — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 1, 2021

وبعد أن خسر في أربع مباريات متتالية تراجع بيرتون إلى المركز الأخير بين فرق البطولة برصيد 13 نقطة من 21 مباراة.

وقال هاسلبانك في بيان نشره موقع بيرتون المنافس في دوري القسم الثالث بالدوري الإنجليزي على الإنترنت: "نادي بيرتون قريب جدا إلى قلبي وله مكانة خاصة في نفسي وفي نفس أسرتي".

وتابع: "الوضع هذه المرة يختلف تماما عن المرة الأولى لأن مهمتنا حاليا تتمثل في ضرورة الحفاظ على مكاننا في دوري الدرجة الثالثة.. هذا هو الهدف الآن وسنسعى بكل جهد مستطاع لتحقيقه".

وشارك هاسلبانك في 23 مباراة دولية مع منتخب هولندا قبل اعتزال اللعب والتحول إلى مجال التدريب.

المصدر: "رويترز"