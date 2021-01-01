"الشياطين الحمر" يشعلون صراع الصدارة في "البريميرليغ" (فيديو)

حقق مانشستر يونايتد فوزا ثمينا على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

سجل لليونايتد الفرنسي أنتوني مارسيال والبرتغالي برونو فيرنانديز من ركلة جزاء في الدقيقتين 40 و61 على الترتيب، فيما سجل هدف الضيوف البوركيني بيرتراند تراوري في الدقيقة الـ58 من عمر اللقاء.

أهداف المبارة ⁦❤️⁩

مانشستر يونايتد 2 × 1 استون فيلا pic.twitter.com/USQvBsqlCO — عشاق مانشستر يونايتد MUFC (@united_mano) January 1, 2021

هدف مانشستر يونايتك و مرامغة بوجبا الأسطورية 🔥 pic.twitter.com/oSHhKGfz54 — أهداف و مباريات (@mounawa3attt) January 1, 2021

وبهذا الفوز، رفع فريق "الشياطين الحمر" رصيده إلى 33 نقطة ليصعد إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بالشراكة مع ليفربول الذي يتفوق بفارق الأهداف.

ترتيب الدوري

ليفربول و مانشستر يونايتد يقتسمان الصدارة 🔥 pic.twitter.com/w4tx2aFVi7 — عشاق مانشستر يونايتد MUFC (@united_mano) January 1, 2021

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في المقابل توقف رصيد أستون فيلا عند 26 نقطة في المركز السادس على جدول الترتيب.

المصدر: RT