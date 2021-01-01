 
مباشر

"الشياطين الحمر" يشعلون صراع الصدارة في "البريميرليغ" (فيديو)

الرياضة

AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pha8

حقق مانشستر يونايتد فوزا ثمينا على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

سجل لليونايتد الفرنسي أنتوني مارسيال والبرتغالي برونو فيرنانديز من ركلة جزاء في الدقيقتين 40 و61 على الترتيب، فيما سجل هدف الضيوف البوركيني بيرتراند تراوري في الدقيقة الـ58 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع فريق "الشياطين الحمر" رصيده إلى 33 نقطة ليصعد إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بالشراكة مع ليفربول الذي يتفوق بفارق الأهداف.

إقرأ المزيد
نتائج استفتاء RT لاختيار الأفضل في العام 2020 بين الثلاثي صلاح ومحرز وزياش
نتائج استفتاء RT لاختيار الأفضل في العام 2020 بين الثلاثي صلاح ومحرز وزياش

في المقابل توقف رصيد أستون فيلا عند 26 نقطة في المركز السادس على جدول الترتيب.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا