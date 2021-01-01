نابولي يعلن إصابة نجمه النيجيري أوسيمين بفيروس كورونا

أعلن نادي نابولي الإيطالي في بيان رسمي اليوم الجمعة عن إصابة مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين البالغ 22 عاما بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان: "يؤكد نابولي إصابة فيكتور أوسيمين بفيروس كورونا المستجد لدى عودته إلى إيطاليا".

وأضاف البيان: "لا يعاني أوسيمين حاليا من أي أعراض ولم يخالط أي من لاعبي الفريق".

📌 | La SSCN comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra. pic.twitter.com/pOWSM9aYxU — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 1, 2021

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وغاب المهاجم النيجيري عن الملاعب منذ نوفمبر الماضي بعد إصابة بخلع في كفته تعرض له خلال تواجده مع منتخب بلاده لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وعاد أوسيمين إلى إيطاليا قادما من بلجيكا حيث سمح له ناديه متابعة علاجه.

وكان نابولي أنفق مبلغا قياسيا بالنسبة للنادي من أجل التعاقد مع المهاجم النيجيري الدولي من نادي ليل الفرنسي في صفقة بلغت 80 مليون يورو في عقد لمدة خمس سنوات مطلع الموسم الجاري.

المصدر: أ ف ب