تشيلسي يحقق أرباحا رغم تداعيات جائحة كورونا

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي أنه حقق أرباحا بلغت 32.5 مليون جنيه إسترليني (44.4 مليون دولار) عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتعكس الأرقام تأثير التوقف القسري للدوري الممتاز الموسم الفائت بين مارس ويونيو بسبب الجائحة حيث انخفض إجمالي الايرادات من 446.7 مليون جنيه إسترليني إلى 407.4 مليون.

Chelsea have announced that they still managed to post a £32.5 million profit for the 2019-20 financial year 💸 pic.twitter.com/OD1Uq6yRmt — Goal (@goal) January 1, 2021

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وأدى ذلك أيضا الى انخفاض العائدات من البث التلفزيوني وتذاكر المباريات بمقدار 17.6 مليون و12.2 مليون تواليا.

إلا أن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بعدما حل "البلوز" رابعا والفائض الذي حققه بفضل "بيع بعض اللاعبين" ساعد النادي على تحقيق أرقام إيجابية.

كما ساهم الانخفاض في تكاليف أيام المباريات بسبب تأجيلها في تعويض جزء من الخسائر.

وخاض تشيلسي مبارياته الأربع الأخيرة على أرضه في الدوري بعد استئناف المنافسات الموسم الفائت إضافة إلى بعض الموجهات في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، خلف أبواب موصدة، إلا أن غالبيتها ستدرج في السنة المالية للعام 2021.

ويستضيف تشيلسي بعد غد الأحد فريق مانشستر سيتي في قمة الجولة الـ17 من "البريميرليغ".

المصدر أ ف ب