بالصور.. كريستيانو رونالدو وسواريز يحتفلان مع عائلاتهما.. نجوم الرياضة يستقبلون العام الجديد

استمتع أيقونات عالم الرياضة بالاحتفالات في المنازل مع أحبائهم حيث تستمر جائحة فيروس كورونا في تقييد احتفالات الكثيرين لهذا العام 2021.

وغصت حسابات نجوم كرة القدم والرياضة العالمية على مواقع التواصل الاجتماعي بصور عائلاتهم احتفالا بالعام الجديد.

وتم تصوير رونالدو مهاجم يوفنتوس يبتسم إلى جانب صديقته جورجينا رودريغيز وأطفالهما الأربعة، والكثير من البالونات في الخلفية وهم يحتفلون بمعزل عن الآخرين.

فيما يقضي كابتن ليفربول جوردان هندرسون أمسية أكثر هدوءا بتناول وجبة منزلية وبيرة خالية من الكحول، وكتب لاعب خط الوسط الإنجليزي: "وجبة ليلة رأس السنة ... المرة الوحيدة التي أطهي الطعام فيها سنة جديدة سعيدة لكم جميعا".

وبدا لويس سواريز مهاجم أتليتيكو مدريد مليئا بالبهجة أثناء التقاطه لبعض الصور الاحتفالية مع أسرته بعد عام مضطرب بالنسبة للأوروغواياني عقب خروجه الفوضوي من برشلونة.

وعلق على صورته: "2020 يغادر، عام صعب على الجميع. في العام الذي عانينا فيه من جائحة عالمية، لكن على الرغم من كل شيء، دعونا ننظر إلى المستقبل ونكون إيجابيين. في عام 2021، أتمنى لكم جميعا صحة جيدة وعاما جديدا سعيدا!".

وأبقى جيمس رودريغيز لاعب خط وسط إيفرتون الأمر غير رسمي بقميص أسود وسروال جينز ممزق بينما ابتسم أمام بالونات 2021 مع ابنه صامويل البالغ من العمر عاما واحدا.

ونشر يوسين بولت الحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية وأسرع رجل على قيد الحياة صورة مع الأصدقاء والعائلة وظهرت معه صديقته كيسي وهي حامل بطفلهما الثاني .

وأبقى أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، الأمر أنيقا، حيث رفع إبهامه لأعلى والتقط صورة أمام شجرة الميلاد متمنيا السعادة للجميع بالعام الجديد.

المصدر: dailymail