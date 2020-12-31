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أرسنال الإنجليزي يعير كولاسيناك إلى شالكه الألماني

الرياضة

أرسنال الإنجليزي يعير كولاسيناك إلى شالكه الألماني
Reuters
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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الخميس، أن مدافعه البوسني سياد كولاسيناك وافق على الانتقال معارا إلى صفوف فريقه السابق شالكه الألماني.

وسيعود كولاسيناك البالغ 27 عاما إلى النادي الذي حمل ألوانه منذ صغره حتى انتقاله إلى "المدفعجية" في عام 2017.

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وتبدأ إعارة كولاسيناك الذي خاض 113 مباراة مع أرسنال في الرابع من يناير المقبل.

ويحتل شالكه العريق المركز الأخير حاليا في الدوري الألماني "البوندسليغا"، مع أربع نقاط فقط جمعها من أربع تعادلات.

المصدر: أ ف ب

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