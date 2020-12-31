سوسيداد يحسم "ديربي الباسك" ويحقق فوزه الأول في سبع مباريات (فيديو)

حسم ريال سوسيداد ديربي إقليم الباسك لمصلحته، بتغلبه على مضيفه وغريمه التقليدي أتلتيك بيلباو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ16 من "الليغا".

ويدين ريال سوسيداد بالفضل في الفوز للاعبه كريستيان بورتو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء.

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وبعد بداية قوية تصدر فيها الدوري، تراجعت نتائج سوسيداد مع 3 تعادلات و3 هزائم في مبارياته الـ6 الأخيرة في "الليغا"، ليستعيد اليوم نغمة الانتصارات.

ورفع ريال سوسيداد رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط خلف الوصيف ريال مدريد و6 نقاط خلف المتصدر أتلتيكو مدريد.

في المقابل، توقف رصيد أتلتيك بيلباو عند 18 نقطة في المركز الـ12 على جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني.

المصدر: RT