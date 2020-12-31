الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يعاقب كافاني بسبب كلمة "عنصرية"

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف الأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد ثلاث مباريات وتغريمه بـ100 ألف جنيه إسترليني، بسبب كلمة "عنصرية" على مواقع التواصل.

Manchester United striker Edinson Cavani has been banned for three games and fined £100,000 for an Instagram post last month. — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 31, 2020

وكان كافاني البالغ 33 عاما رد على تهنئة من أحد أصدقائه عبر "إنستغرام" بالقول: "غراسياس نغريتو"، (شكرا لك أيها الأسود الصغير) بعد الفوز على ساوثهامبتون 3-2 ضمن الدوري المحلي "البريميرليغ" في الشهر الماضي، في مباراة سجل خلالها مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق ثنائية.

وحذف كافاني ما كتبه في وقت لاحق قبل أن يتقدم باعتذار قال فيه: "الرسالة التي كتبتها بعد المباراة كانت بمثابة تحية حميمة لصديق، لشكره على التهنئة بعد المباراة".

وأضاف أنه لم يتعمد على الإطلاق أن يهين أحدا، مضيفا "أنا مناهض لأي لغة وتصرف عنصري وأنا حذفت الرسالة ما أن أعلموني بأنه يمكن فهمها على نحو خاطئ. أود أن أعتذر بصدق عن ذلك".

إليكم بيان #يونايتد بعد قرار الاتحاد الإنجليزي بإيقاف @ECavaniOfficial ثلاث مباريات. — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) December 31, 2020

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وأوضح الاتحاد الإنجليزي أن أمام كافاني حتى الرابع من يناير للرد على العقوبة، لكن نادي مانشستر يونايتد أعلن في بيان رسمي أن كافاني لن يعترض.

وسيغيب كافاني بذلك عن مباريات يونايتد ضد أستون فيلا في الدوري الممتاز، ومانشستر سيتي في كأس الرابطة، وواتفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

المصدر: manutd.com