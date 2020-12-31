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الكشف عن تشكيلة إفريقيا الأمثل في 2020 بقيادة صلاح

الرياضة

الكشف عن تشكيلة إفريقيا الأمثل في 2020 بقيادة صلاح
Reuters PETER POWELL
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هيمن النجوم العرب على قائمة اختيارات مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة التي أعلنت عنها لتشكيلة إفريقيا المثالية في عام 2020.

وشغل اللاعبون العرب 6 مراكز ضمن التشكيلة التي ضمت 11 لاعبا.

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واختارت "فرانس فوتبول" لحراسة المرمى السنغالي إداوارد ميندي لاعب تشيلسي الإنجليزي.

وفي خط الدفاع، السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي)، التوغولي دجيني داكونام (خيتافي) والمغربي أشرف حكيمي (إنتر ميلان)، والجزائري رامي بن سبعيني (بوروسيا مونشنغلادباخ).

وفي الوسط تم اختيار الجزائري إسماعيل بن ناصر والإيفواري فرانك كيسي (ميلان).

أما في الهجوم: المغربي حكيم زياش (تشيلسي)، السنغالي ساديو ماني (ليفربول) والجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)، وأمامهم رأس الحربة المصري محمد صلاح (ليفربول).

المصدر: twitter/francefootball

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