الكشف عن تشكيلة إفريقيا الأمثل في 2020 بقيادة صلاح

هيمن النجوم العرب على قائمة اختيارات مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة التي أعلنت عنها لتشكيلة إفريقيا المثالية في عام 2020.

وشغل اللاعبون العرب 6 مراكز ضمن التشكيلة التي ضمت 11 لاعبا.

L'équipe type des Africains de l'année https://t.co/UwBvXQz3FW — France Football (@francefootball) December 31, 2020

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واختارت "فرانس فوتبول" لحراسة المرمى السنغالي إداوارد ميندي لاعب تشيلسي الإنجليزي.

وفي خط الدفاع، السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي)، التوغولي دجيني داكونام (خيتافي) والمغربي أشرف حكيمي (إنتر ميلان)، والجزائري رامي بن سبعيني (بوروسيا مونشنغلادباخ).

وفي الوسط تم اختيار الجزائري إسماعيل بن ناصر والإيفواري فرانك كيسي (ميلان).

أما في الهجوم: المغربي حكيم زياش (تشيلسي)، السنغالي ساديو ماني (ليفربول) والجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)، وأمامهم رأس الحربة المصري محمد صلاح (ليفربول).

المصدر: twitter/francefootball