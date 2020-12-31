 
مباشر

هامون تدخل التاريخ كأول امرأة تقود فريقا في دوري السلة الأمريكي

الرياضة

هامون تدخل التاريخ كأول امرأة تقود فريقا في دوري السلة الأمريكي
Reuters Jayne Kamin-Oncea
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pgzk

دخلت بيكي هامون مساعدة مدرب سان أنطونيو سبيرز التاريخ بعد أن أصبحت أول امرأة تقود فريقا في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين للرجال بعد أن حلت محل المدرب جريج بوبوفيتش عقب طرده.

وحصل بوبوفيتش على مخالفتين فنيتين مع تبقي ثلاث دقائق و56 ثانية بالربع الثاني خلال خسارة سبيرز 121-107 من لوس أنجلوس ليكرز مساء الأربعاء.

وقالت هامون: "لم أدخل الملعب الليلة وأنا أفكر في أنني سأكون المدربة لكن هكذا جرت الأمور وتعاملت مع الموقف وكنت أتمنى نتيجة مختلفة وبشكل عام كنت أود الفوز أكثر من أي شيء الليلة".

وكان سان أنطونيو متأخرا بفارق 11 نقطة عند طرد بوبوفيتش.

إقرأ المزيد
"الملك" جيمس يحقق إنجازا جديدا يوم عيد ميلاده الـ36

وأضافت هامون البالغة 43 عاما: "نحن مجموعة متحدة من المدربين المساعدين ونبذل كل جهد ممكن لمساعدة الفريق وتعاون بقية المساعدين معي من خلال الاقتراحات والمساعدة في التغييرات".

وتابعت: "عند طرد بوب اتحدنا جميعا وتحولنا إلى فريق مختلف".

وأصبحت هامون مساعدة للمدرب في سبيرز منذ أغسطس 2014 وخاضت مسيرة في اللعب لمدة 16 عاما ومثلت فريقي نيويورك ليبرتي وسان أنطونيو ستارز.

وواصلت: "بالتأكيد هذه خطوة كبيرة ولحظة محورية وأنا جزء من هذه المنظومة منذ 2007 وقضيت 13 عاما في مؤسسة سبيرز وهذا وقت طويل كما استثمر الفريق وقتا طويلا في تأسيسي وتطويري". 

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا