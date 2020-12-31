الحلم الأخير.. رغبة رونالدو بتحقيق إنجاز وحيد قبل "الاعتزال"

تحدث كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم ونجم نادي يوفنتوس عن خططه للمستقبل وهدفه الرئيسي الذي يسعى له قبل نهاية مسيرته.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها "بي بي سي" بعد أيام قليلة من حصوله على جائزة لاعب القرن الحادي والعشرين من غلوب سوكر: "أنا بخير، وأشعر أنني في لحظة رائعة، ولكن لا أعلم ماذا سيحدث فيما بعد".

وأضاف: "أعيش الحاضر واللحظة، وهذه الفترة ممتازة، وأنا سعيد، وما زلت في ظروف جيدة، وأتمنى اللعب لسنوات عديدة كثيرة، ولكن لا أحد يعلم، هذه هي كرة قدم، ولا نعلم ماذا سيحدث لنا في المستقبل".

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ولا يزال رونالدو أحد أفضل لاعبي كرة القدم في الدوري الإيطالي وكرة القدم الأوروبية، ومن الصعب تصديق أنه سيبلغ 36 عاما في فبراير المقبل، لكن لا يبدو أنه سيتوقف قريبا.

وكشف "الدون" عن حلمه الذي يأمل بتحقيقه قبل اعتزاله كرة القدم: "لقد فزت بالألقاب مع كل فريق، لكن الفوز ببطولة العالم هو الحلم الأكبر قبل اعتزالي".

وسجل رونالدو 12 هدفا في 10 مباريات في الكالتشيو لموسم 2020-21،

ويستمر عقده مع يوفنتوس حتى صيف 2022.

المصدر: eurosport.ru