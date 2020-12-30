لا غالب ولا مغلوب في مواجهة ليفربول ونيوكاسل

أضاع ليفربول نقطتين ثمينتين في رحلة الدفاع عن لقبه بتعادله من دون أهداف مع مضيفه نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعجز اللاعبون عن فك شيفرة الشباك وسط تألق لافت من حارسي الفريقين.

It ends level at St James' Park. — Liverpool FC (@LFC) December 30, 2020

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وهذا التعادل هو الثاني للريدز على التوالي بعد تعادله الإيجابي 1-1 مع وست بروميتش ألبيون الأحد الماضي ضمن الجولة الـ15.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 33 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الوصيف مانشستر يونايتد الذي يملك مباراة مؤجلة.

كما ارتفع رصيد نيوكاسل إلى 19 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT