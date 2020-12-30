حرمان ليفربول وإيفرتون من الحضور الجماهيري على ملعبيهما

أعلن ناديا ليفربول وإيفرتون اليوم الأربعاء أنهما سيستضيفان مبارياتهما في "البريميرليغ" بدون جماهير عقب تراجع مدينة ليفربول للمستوى الثالث من القيود البريطانية المفروضة بسبب كورونا.

وسيخوض ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مبارياته الثلاث المقبلة خارج أرضه، بما في ذلك مواجهة أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن النادي قال إن مباراته المقبلة في "أنفيلد" أمام مانشستر يونايتد في الـ17 من يناير المقبل ستقام بدون جماهير.

سنعود إلى خوض المباريات خلف الأبواب المغلقة بعد إعلان الحكومة وضع مدينة ليفربول في قيود المستوى 3. — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 30, 2020

ولن يسمح جاره إيفرتون بحضور جماهير بعد غد الجمعة عندما يستضيف وست هام يونايتد، بينما ستقام مباراته في الدور الثالث لكأس الاتحاد أمام روثرهام يونايتد في التاسع من الشهر المقبل بدون جماهير أيضا.

We can confirm that, following the Government’s announcement the Liverpool City Region is moving into Tier Three of the national COVID-19 restrictions from midnight tonight, we won't be able to welcome fans to Goodison until further notice, including Friday's game with West Ham. — Everton (@Everton) December 30, 2020

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وكان فريقا "مرسيسايد" بين عدد قليل من أندية الدوري الممتاز التي سمح لها باستضافة 2000 متفرج في وقت سابق هذا الشهر بعد تصنيفهما في البداية ضمن المستوى الثاني من القيود بعد رفع الإغلاق في البلاد لمدة شهر.

لكن الحكومة البريطانية قالت اليوم إن منطقة مدينة ليفربول ستنتقل للمستوى الثالث من القيود غدا الخميس بعد انتشار سلالة جديدة من الفيروس في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا للمستوى الثالث من القيود تقام كافة الفعاليات الرياضية بدون جماهير حتى إشعار اخر.

المصدر: رويترز