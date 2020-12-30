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حكومة كتالونيا تمنح الضوء الأخضر لاستضافة سباق "الفورمولا 1" العام المقبل

الرياضة

حكومة كتالونيا تمنح الضوء الأخضر لاستضافة سباق
Globallookpress HOCH ZWEI via www.imago-images.d
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منحت حكومة إقليم كتالونيا الضوء الأخضر لمنظمي سباق جائزة إسبانيا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 للسيارات، للموافقة على تجديد عقد السباق للعام المقبل.

وتم إدراج السباق في الـ9 من مايو على حلبة كتالونيا ضمن الجدول المؤقت لبطولة العام المقبل المكونة من 23 سباقا.

وقالت حكومة الإقليم في بيان إنها سمحت لمسؤولي الحلبة بالتوقيع على عقد جديد.

وأضاف البيان: "التوقيع على العقد يضمن الاحتفال بالنسخة 31 على التوالي للسباق على حلبة برشلونة-كتالونيا. سباق جائزة إسبانيا الكبرى لفورمولا 1 أحد العوامل التي تساهم في تعزيز مكانة كتالونيا في العالم في مجالي السياحة والسيارات".

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ووافقت الحلبة العام الماضي على تمديد عقدها لاستضافة سباق العام الحالي الذي أقيم في أغسطس بدون جماهير بسبب جائحة كوفيد-19 بعد مخاوف من غيابه عن جدول السباقات.

المصدر: "رويترز"

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