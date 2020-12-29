 
مباشر
عاجل
الإمارات تعلن رصد إصابات بسلالة كورونا المتحورة

شيفيلد وينزداي يقيل مدربه بعد 45 يوما من التعاقد معه

الرياضة

شيفيلد وينزداي يقيل مدربه بعد 45 يوما من التعاقد معه
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pgkd

أعلن شيفيلد وينزداي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم إقالة المدرب توني بوليس بعد 45 يوما في المنصب أدار خلالها عشر مباريات.

وتولى بوليس البالغ 62 عاما القيادة خلفا لجاري مونك الشهر الماضي حين كان وينزداي في المركز قبل الأخير بعد 11 جولة ويبقى في نفس المركز حاليا.

وتأتي إقالة بوليس في فترة مضطربة بالنادي وسط تقارير وسائل إعلام بريطانية عن طلب اللاعبين مشورة من رابطة اللاعبين المحترفين بعد الحصول على جزء من رواتب شهر نوفمبر الماضي.

إقرأ المزيد
18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في
18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في "البريميرليغ"

وقال ديجفون تشانسيري رئيس وينزداي في بيان: "النتائج وأيضا الأداء ليست على المستوى المطلوب منذ تعيين بوليس وتوجد عوامل أخرى دفعت لاتخاذ القرار".

وأضاف: "ليس من المقبول جمع سبع نقاط من إجمالي 30 نقطة ومن الضروري الاحتفاظ بوضعنا في المسابقة وشعرت بضرورة التغيير الآن في منتصف الموسم لمنح أفضل فرصة ممكنة لتنفيذ المهمة".

وسيتولى نيل تومسون قيادة الفريق مؤقتا عند مواجهة ميدلسبره اليوم الثلاثاء قبل تعيين مدرب جديد. 

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا