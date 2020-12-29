18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في "البريميرليغ"

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أحدث فحوص خضع لها اللاعبون والأطقم الفنية، الأسبوع الماضي.

BREAKING: Premier League confirms 18 positive tests in latest round of COVID-19 testing for players and staff, more than twice as many as in previous round — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 29, 2020

إقرأ المزيد

وقالت الرابطة في بيان رسمي: "نؤكد وجود 18 إصابة بكورونا بين اللاعبين وأفراد الطواقم الفنية في الجولة الأخيرة من الاختبارات، وذلك أكثر من ضعف إصابات الأسبوع السابق".

وأضافت الرابطة في بيانها: "خضع للاختبارات 1479 لاعبا وفردا من الأطقم الفنية للأندية خلال الفترة بين 21 و27 ديسمبر الجاري، ودخل المصابون في عزل ذاتي لمدة 10 أيام".

المصدر: premierleague.com