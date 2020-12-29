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18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في "البريميرليغ"

الرياضة

18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في
AFP Isabel Infantes
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أحدث فحوص خضع لها اللاعبون والأطقم الفنية، الأسبوع الماضي.

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وقالت الرابطة في بيان رسمي: "نؤكد وجود 18 إصابة بكورونا بين اللاعبين وأفراد الطواقم الفنية في الجولة الأخيرة من الاختبارات، وذلك أكثر من ضعف إصابات الأسبوع السابق".

وأضافت الرابطة في بيانها: "خضع للاختبارات 1479 لاعبا وفردا من الأطقم الفنية للأندية خلال الفترة بين 21 و27 ديسمبر الجاري، ودخل المصابون في عزل ذاتي لمدة 10 أيام".

المصدر: premierleague.com

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