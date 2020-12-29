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شاهد.. لاعبة تحصد جائزة "أفضل هدف" لعام 2020 (فيديو)

الرياضة

شاهد.. لاعبة تحصد جائزة
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لأول مرة في جمهورية جورجيا، باتت لاعبة في كرة القدم للسيدات صاحبة أفضل هدف لعام 2020، وذلك وفقا لوكالة SputnikGeorgia.

واختار الاتحاد الجورجي لكرة القدم هدف المهاجمة، خاتيا تشكونيا، التي تلعب لصالح نادي لانتشوتي، كأفضل هدف لعام 2020، خلال حفل توزيع الجوائز التقليدي السنوي.

وذهبت غالبية أصوات الجماهير إلى هدف اللاعبة البالغة 19 عاما، والذي قامت بتسجيله ضد الفريق الروماني، كلوغ، في دوري أبطال أوروبا.

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علما أن الفريق الجورجي لكرة القدم النسائية وصل لأول مرة هذا العام إلى تصفيات البطولة القارية.

كما حصدت خاتيا على جائزة الاتحاد الكروي لأفضل لاعبة كرة قدم.

المصدر:SputnikGeorgia 

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