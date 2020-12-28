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عقوبة ضد لاعب عراقي بسبب تصرف غير رياضي بحق منافسه (فيديو)

الرياضة

عقوبة ضد لاعب عراقي بسبب تصرف غير رياضي بحق منافسه (فيديو)
الدوري العراقي
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أعلنت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، اليوم الاثنين، حرمان لاعب نادي القوة الجوية لؤي العاني من أربع مباريات على خلفية إساءة وجهها لأحد لاعبي نادي النجف.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن "لجنة الانضباط عاقبت لاعب القوة الجوية لؤي العاني بالحرمان 4 مباريات وغرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار (نحو 3 آلاف دولار أمريكي) على خلفية الإساءة التي بدرت منه تجاه لاعب النجف المحترف الكاميروني (ديدير تالا) خلال مباراة الفريقين أمس الأحد ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري العراقي".

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وأضافت، أن "قرار لجنة الانضباط قطعي وغير قابل للاستئناف من أجل ردع مثل تلك الحالات".

ورصدت كاميرات مباراة النجف والقوة الجوية حادثة بين لاعب نادي القوة الجوية ومحترف نادي النجف، وأظهرت العاني وهو يبصق على تالا بعد احتكاك بينهما.

المصدر: RT

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