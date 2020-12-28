عقوبة ضد لاعب عراقي بسبب تصرف غير رياضي بحق منافسه (فيديو)

أعلنت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، اليوم الاثنين، حرمان لاعب نادي القوة الجوية لؤي العاني من أربع مباريات على خلفية إساءة وجهها لأحد لاعبي نادي النجف.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن "لجنة الانضباط عاقبت لاعب القوة الجوية لؤي العاني بالحرمان 4 مباريات وغرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار (نحو 3 آلاف دولار أمريكي) على خلفية الإساءة التي بدرت منه تجاه لاعب النجف المحترف الكاميروني (ديدير تالا) خلال مباراة الفريقين أمس الأحد ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري العراقي".

لاعب القوة الجوية لؤي العاني يتصرف بإستحقار وإزدراء بحركة اقل ما يقال عنها أنها (بلا أدب ولا أخلاق).



تصرفات (مخزية) ، وبعيدة عن الخلق والذوق ، ومنافية للأداب العامة.



هل كان العاني يجرؤ بمثل هذا التصرف مع لاعب أخر ؟ أو لان اللاعب أفريقي ؟ ولا يجد من يسانده !!!#العراق#بغدادpic.twitter.com/8pHvglGLQO — علي نوري (@Ali_nori2000) December 27, 2020

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وأضافت، أن "قرار لجنة الانضباط قطعي وغير قابل للاستئناف من أجل ردع مثل تلك الحالات".

ورصدت كاميرات مباراة النجف والقوة الجوية حادثة بين لاعب نادي القوة الجوية ومحترف نادي النجف، وأظهرت العاني وهو يبصق على تالا بعد احتكاك بينهما.

المصدر: RT