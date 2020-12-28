أرسنال يحدد موقفه من مدربه في ظل اهتزاز النتائج

يشعر ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بخيبة أمل من اهتزاز أداء فريقه هذا الموسم لكنه يحظى بمساندة مجلس إدارة النادي في محاولته لتغيير حظوظ الفريق.

وفاز أرسنال على غريمه في لندن نادي تشيلسي 3-1 السبت ليحقق أول انتصار له في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم منذ قرابة شهرين وينهي مسلسلا من 7 مباريات بدون انتصار.

وتنفس أرتيتا الصعداء بهذا الانتصار وسيسعى الفريق الذي يحتل المركز 15 للبناء على هذا الأداء عندما يلتقي فرقا متعثرة في الأيام المقبلة تبدأ بلقاء برايتون آند هوف ألبيون صاحب المركز 16 غدا الثلاثاء.

Arsenal masih terseok-seok di papan bawah Liga Inggris musim ini. Jebloknya performa The Gunners ikut membuat manajer Mikel Arteta frustrasi. https://t.co/Jin1opYtS8 — detikcom (@detikcom) December 28, 2020

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وقال أرتيتا: "عانينا كثيرا في الأسابيع القليلة الماضية من تراجع النتائج. عانيت أنا شخصيا. أشعر بمسؤولية كبيرة حيال هذا الأمر. أعاني لأني أرغب في الخروج في أسرع وقت ممكن من هذه الدوامة.

وتابع:"لتحقيق ذلك يتعين الفوز بمباريات .. عندما أخفق في الفوز أشعر أني خذلت النادي. إنه شعور صعب ومحبط ومؤلم".

وقال أرتيتا، الذي قاد أرسنال للفوز بكأس الاتحاد الموسم الماضي، إنه بدأ يراجع أساليبه التدريبية خلال الفترة السيئة التي مر بها الفريق والتي كانت أسوأ بداية له في موسم منذ 1974-1975.

وأكمل: "أراجع أساليبي يوميا. منذ وصولي إلى هنا أحلل مجريات الأمور وما الذي نستطيع القيام به وما لا يمكننا عمله.

وأضاف:"إنه عمل مستمر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ويتطلب التعامل مع الكثير من الأمور وعندما تمر بفترة نتائج سيئة مثل تلك الفترة فانك في بعض الأحيان لا تجد الأسباب الصحيحة لفهم سبب خسارة المباريات. لكن الشيء الجميل في هذه اللعبة أن هناك العديد من الوسائل الأخرى للقيام بالأمور بطرق مختلفة".

المصدر: "رويترز"