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النصر السعودي يقيل مدربه البرتغالي فيتوريا

الرياضة

النصر السعودي يقيل مدربه البرتغالي فيتوريا
AFP ANDREAS GEBERT
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أعلن نادي النصر السعودي إقالة مدربه البرتغالي، روي فيتوريا، الذي قاده إلى لقب دوري كرة القدم لموسم 2019، لسوء النتائج.

ونشر النادي في حسابه على موقع "إنستغرام" صورة لمدربه السابق وعلق عليه قائلا:"شكرا للعمل الشاق واللحظات السعيدة التي منحتنا".

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وأشرف فيتوريا البالغ 50 عاما على النصر منذ يناير عام 2019، وقاده إلى إحراز لقب الدوري في الموسم قبل الماضي. كما قاده إلى لقب الكأس السوبر 2019، ووصافة الدوري الماضي ونصف نهائي دوري ابطال آسيا، حيث خرج بركلات الترجيح أمام بيرسيبوليس الإيراني.

لكن فريق العاصمة اتخذ قراره بالاستغناء عن خدمات مدربه بعد بداية موسم كارثية وضعته في وصافة القاع، برصيد 8 نقاط فقط من عشر مباريات.

وتعرض النصر للخسارة في 6 مباريات وتعادل مرتين وفاز في مثلها، وهي أسوأ بداية يحققها منذ انطلاقة دوري المحترفين السعودي.

وأعلن صفوان السويكت، رئيس النادي إقالة فيتوريا وإسناد مهمة تدريب الفريق موقتا إلى الكرواتي، ألين هورفات، مدرب فريق الشباب في النصر.

وجاءت إقالة فيتوريا من منصبه بعد التعادل الإيجابي 2-2 أمام ضمك في افتتاح ملعبه الجديد "مرسول بارك"، الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري السعودي.

وكان فيتوريا، لاعب الوسط السابق، قاد بنفيكا إلى لقب الدوري البرتغالي مرتين في 2016 و2017 قبل قدومه إلى النصر.

المصدر: "أ ف ب"

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