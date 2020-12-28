مجلس الوزراء المصري يكشف حقيقة توقف النشاط الرياضي

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، إن النشاط الرياضي المصري مستمر مع الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية.

وقال نادر سعد في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، إنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات خلال استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد للحفاظ على الجميع.

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وتابع:" إجراءات بطولة كأس العالم لكرة اليد ستتم على أعلى مستوى، وعزل كامل للمنتخبات المشاركة في البطولة، ولن يسمح بدخول حتى الصحفيين للفنادق المقيمة بها المنتخبات، ومنع إجراء أى حوارات أو تغطيات".

وحول إقامة انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه لا يوجد أي استثناء حول عقد أي جمعية عمومية أو غيرها، "ولن تعقد أي جمعية عمومية وفقا لقرار رئيس الوزراء بحظر أي تجمع خلال الشهور الـ6 المقبلة".

المصدر: RT

ناصر حاتم