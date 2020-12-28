فيدرر يرفع الراية البيضاء في بطولة أستراليا المفتوحة

أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة، أولى كبرى البطولات الأربع في التنس، الاثنين أن المصنف أولا عالميا سابقا السويسري روجير فيدرر سيغيب عن البطولة للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.

ويتعين على فيدرر البالغ 39 عاما مواصلة التعافي بعد عمليتين جراحيتين في الركبة.

وتوقف السويسري عن ممارسة أي نشاط رياضي منذ فبراير الماضي، وتحديدا منذ خسارته نصف نهائي البطولة الاسترالية أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش، لكنه استأنف التدريبات مؤخرا وكان على قائمة المشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة التي تبدأ في الثامن من فبراير المقبل.

وخضع فيدرر لعملية جراحية في ركبته اليمنى في فبراير أتبعها بأخرى في يونيو، ما فتح الباب أمام غريمه الإسباني رافائيل نادال لمعادلة رقمه القياسي من حيث عدد الألقاب الكبرى (20) بعد تتويجه بطلا لرولان غاروس الفرنسية للمرة الثالثة عشرة.

🚨 OFICIAL 🚨



Roger Federer, finalmente, NO disputará el Abierto de Australia.



El agente del suizo le comunicó a AP que el plan es regresar después del primer Grand Slam de la temporada. pic.twitter.com/063sdzv80Z — Tenis Central (@Tenis_Central) December 27, 2020

وبعد أن دخل فيروس كورونا المستجد على الخط وأدى الى تعليق المنافسات طيلة خمسة أشهر، ومن ثم تسببه بإلغاء بطولة ويمبلدون المحببة على قلبه، اتخذ فيدرر القرار بإنهاء موسمه.

واعترف فيدرر منتصف الشهر الحالي بانه ليس متأكدا "100 %" من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة التي تقام عادة في يناير، لكنها تأجلت إلى فبراير بسبب قيود "كوفيد-19" المفروضة في ملبورن.

وسيركز فيدرر الآن على استعداده لبقية موسم 2021 الذي يشمل أولمبياد طوكيو وفرصة حصوله على أول ميدالية ذهبية في منافسات الفردي.

يذكر أن تصفيات الرجال لبطولة أستراليا ستقام في الدوحة، والسيدات في دبي، بين 10 و13 من يناير، ثم ينتقل اللاعبون واللاعبات وفرقهم إلى أستراليا للخضوع لحجر صحي إجباري مدته 14 يوما.

المصدر:"أ ف ب"