شاهد.. "أفضل مسدد" في الدوري الأمريكي يتحدى بالرميات الثلاثية في خمس دقائق

سدد ستيفن كوري، نجم غولدن ستايت ووريورز، 105 رميات ثلاثية لمدة خمس دقائق متتالية، دون أن يخطئ، مظهرا أنه ليس على وشك التخلي عن لقب أفضل مسدد في الدوري الأمريكي لكرة السلة.

ونشر النادي عبر حسابه على "تويتر" فيديو يظهر مهارة كوري البالغ 32 عاما، وهو يصوب تسديدة تلو الأخرى من قوس الرميات الثلاثية بإيقاع مذهل.

5+ minutes without a miss.



Stephen. Curry. pic.twitter.com/8DV0z5gtib — Golden State Warriors (@warriors) December 26, 2020

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وفقا لموقع NBA، نجح كوري في تسجيل 105 رميات سلة متتالية، إلا أن نادي ووريورز بدوره قال إنهم التقطوا الفيديو، خلال الحصة التدريبية للفريق لآخر 103 رميات سلة سجلها حامل الرقم القياسي في الدوري الأمريكي للمحترفين بالتسديدات الثلاثية في موسم واحد برصيد (402) تسديدة.

ولاقى الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين أعادوا نشره مرات كثيرة.

وقال مدرب الفريق ستيف كير: "أعتقد أن رقمه القياسي السابق كان 77 رمية، هذا جنون".

وتابع:"لا أعرف ما إذا كان كتاب غينيس للأرقام القياسية لا يزال موجودا. كان أحد كتبي المفضلة أثناء نشأتي. إذا كان لا يزال موجودا، فيجب أن يتم تضمين رقم كوري في الكتاب لأنه لدينا الدليل بالفيديو الآن".

ويعد كوري بطل الدوري الأمريكي للمحترفين ثلاث مرات وأفضل لاعب في الدوري مرتين، وشارك منتخب بلاده في حمل لقب بطولة العالم مرتين.





المصدر: Warriors / Twitter