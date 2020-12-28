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شاهد.. كلب يقتحم أرض الملعب ومعه حذاء خلال مباراة رسمية.. ولاعب يتعاطف معه

الرياضة

شاهد.. كلب يقتحم أرض الملعب ومعه حذاء خلال مباراة رسمية.. ولاعب يتعاطف معه
@ABC
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شهدت مباراة ضمن الجولة 23 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في بوليفيا، بين فريقي ذا سترونغيست وضيفه ناسيونال باتوسي (3-0)، يوم الاثنين الماضي، اقتحام كلب للملعب.

ودخل الكلب أرض الملعب في الشوط الثاني حاملا حذاء بين أسنانه. واستلقى الحيوان على العشب وبدأ يقضم الحذاء، وسرعان ما وجد لاعب فريق أصحاب الأرض، راؤول كاسترو، لغة مشتركة مع الكلب وحمله إلى خارج أرض الملعب.

وانتشرت صورة الكلب بعد يومين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعاني من جروح خطيرة، من المرجح أنه تلقاها إثر حادث سير، في وسط مدينة لا-باز.

ووفقا لموقع "paginasiete.bo"، فقد تعرف كاسترو اللاعب الذي أخرج الكلب من الملعب، على الحيوان المصاب في الصور وتعهد بتبنيه بمجرد تعافيه.

وحول اللاعب بالفعل أموالا إلى مكان إيواء الكلاب، وأطلق على الكلب لقب "كاتشيتو".

المصدر: وكالات 

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