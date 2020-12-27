حبيب نورمحمدوف: أتجول في المدينة عندما تنام المافيا

نشر الروسي حبيب نورمحمدوف بطل اتحاد " UFC" للفنون القتالية المختلطة، صورة له وهو يتجول في شوارع مدينة محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية.

وكتب حبيب عبر صفحته في تطبيق "إنستغرام" تعليقا على صورة له وهو على سكوتر كهربائي ليلا في الشارع: "عندما تنام المافيا، أتجول في المدينة.. ليس دائما، لكنني أتجول"، ربما يقصد على غرار لعبة "المافيا" الإلكترونية المسلية المعروفة لدى الشعب الروسي.

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وأضاف: "ولذا أريد أن أهدي سكوترين من ماركة (...) وها أنا أفكر، لمن ولماذا؟".

ويأتي ذلك ترويجا من قبل حبيب لشركة مصنعة للسكوتر الكهربائي، تعاقد معها.

يذكر أن حبيب نورمحمدوف أعلن اعتزله عن عمر 32 عاما، بعد فوزه على الأمريكي جاستن غايتجي في النزال الذي جمعهما في الـ24 من أكتوبر الماضي، ليحافظ "النسر" الروسي على لقبه بطلا لمنظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف، محققا انتصاره الـ29 خلال مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

المصدر: وكالات