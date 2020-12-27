ترتيب لاعبي الدوري الإيطالي في تصنيف الـ100 الأفضل بالعالم بينهم لاعب عربي

دخل 17 لاعبا من الدوري الإيطالي لكرة القدم "Seria A"، في قائمة أفضل 100 لاعب في العالم للعام 2020، التي أعدتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، بينهم لاعب عربي.

وتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، ترتيب أفضل لاعبي "الكالتشيو"، ولكنه شغل المركز الثالث في نادي الـ100 خلف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، ووصيفه النجم الأرجنتيي ليونيل ميسي قائد برشلونة.

واحتل البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق إنتر ميلان، المركز الثاني بين لاعبي الدوري الإيطالي، والمركز التاسع عشر بين أفضل 100 لاعب في العالم، وتلاه في المركز الثالث الإيطالي شيرو إيموبيلي مهاجم فريق لاتسيو، والرابع والعشرين في ترتيب نادي المئة.

وجاء النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش هداف فريق ميلان، في المركز الرابع بين لاعبي "الكالتشيو"، والمركز الـ25 بين أفضل 100 لاعب في العالم.

ودخل النجم المغربي أشرف حكيمي مدافع إنتر ميلان، نادي الـ100، وشغل فيه المركز الـ76، والثاني عشر بين لاعبي الدوري الإيطالي.

ويشرف على اختيار اللاعبين والتصويت في قائمة "الغارديان" 241 فردا من خبراء كرة القدم والإعلام الرياضي من جميع أنحاء العالم.

وفي ما يلي ترتيب أفضل لاعبي الدوري الإيطالي في تصنيف الـ100 الأفضل بالعالم للعام 2020 وفقا لقائمة "الغارديان":

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1 (3)- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)

2 (19)- البلجيكي روميلو لوكاكو (إنتر ميلان)

3 (24)- الإيطالي شيرو إيموبيلي (لاتسيو)

4 (25)- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان)

5 (32)- الأرجنتيني أليخاندرو غوميز (أتالانتا)

6 (39)- الأرجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس)

7 (44)- الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

8 (57)- الكولومبي دوفان زاباتا (أتالانتا)

9 (61)- السلوفيني جوسيب إيليتشيتش (أتالانتا)

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10 (62)- السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي)

11 (69)- الهولندي ماتياس دي ليخت (يوفنتوس)

12 (76)- المغربي أشرف حكيمي (إنتر ميلان)

13 (84)- البلجيكي دريس ميرتينز (نابولي)

14 (91)- الألماني روبن غوسينس (إنتر ميلان)

15 (92)- الإيطالي نيكولو باريلا (إنتر ميلان)

16 (95)- الإسباني ألفارو موراتا (يوفنتوس)

17 (98)- الإسباني لويس ألبيرتو (لاتسيو).

المصدر: وكالات