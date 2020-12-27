أول رسالة من الرئيس الجديد للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك

أكد الرئيس الجديد للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم، اللواء المستشار عماد عبد العزيز، أن العمل خلال الفترة المقبلة سيكون لإعلاء قيمة القلعة البيضاء.

وشدد عبد العزيز خلال تصريحاته للموقع الرسمي للنادي، على أن "الهدف الأسمى الذي ستعمل اللجنة من أجله هو إسعاد الجماهير التي تحيط الزمالك بحب كبير".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن العضو الثالث في اللجنة، سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتولى عبد العزيز رئاسة اللجنة، خلفا للراحل المستشار أحمد البكري، الذي توفي يوم الخمس الماضي، متأثرا بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT

ناصر حاتم