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الدوري السعودي.. جدل واسع بعد مباراة الشباب والباطن بسبب كمامة (فيديو)

الرياضة

الدوري السعودي.. جدل واسع بعد مباراة الشباب والباطن بسبب كمامة (فيديو)
s_hamed99/TWITTER.COM
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ضجت مواقع التواصل في السعودية بفيديو لشخصين وهما يتبادلان كمامة على حدود الملعب الذي احتضن مباراة الشباب والباطن، أمس السبت، في الجولة العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويظهر في الفيديو شخص يقف أمام الحكم ويرتدي كمامته قبيل انطلاق المباراة، ثم يأتي شخص آخر دون كمامة، ليقوم الشخص الأول بنزع كمامته من على فمه وإعطائها لزميله لارتدائها.

ويبدو أن الشخصين من المسؤولين عن تنظيم المباراة، حيث تواجدا بجانب الملعب.

وأثار الفيديو ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث تم تناقله على نطاق واسع.

وانتهت المباراة بفوز الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

المصدر: مواقع التواصل

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