الدوري الإنجليزي.. إيفرتون يهزم شيفيلد ويشدد الخناق على ليفربول (فيديو)

حقق نادي إيفرتون فوزا صعبا وثمينا على مضيفه شيفيلد يونايتد، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، لحساب المرحلة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين إيفرتون بالفضل في هذا الفوز، للاعب خط وسطه جيلفي سيجوردسون، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 80.

شيفيلد يونايتد 0 × 1 ايفرتون | هدف غيلفي سيغوردسون ⚽️🎥 pic.twitter.com/jJN7COafGa — كينج موسى لقد عاد 😍💪 (@tTX5jnSiO4PCGHm) December 26, 2020

وأصبح رصيد إيفرتون 29 نقطة من 15 مباراة، وبات على بعد نقطتين من جاره وغريمه ليفربول المتصدر، الذي يستضيف وست بروميتش ألبيون، اليوم الأحد، بينما بقي شيفيلد دون انتصار وبرصيد نقطتين فقط في أسفل الترتيب.

المصدر: RT