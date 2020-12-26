لماذا يتمنى المدرب الشاب ناغيلسمان الإشراف على رونالدو؟

تحدث جوليان ناغيلسمان، المدير الفني لنادي لايبزيغ المنافس في الدوري الألماني لكرة القدم، عن اللاعب الذي يتمنى تدريبه مستقبلا.

وقال المدرب الألماني الشاب لمجلة "بيلد": "أرغب في تدريب كريستيانو رونالدو، سيكون ذلك ممتعا".

وتابع صاحب الـ33 عاما: "من لا يعرف رونالدو غالبا ما يرى فقط ذلك الشخص الذي ينشر (على مواقع التواصل) صورة ليخته، لكن سامي خضيرة (الذي لعب بجوار رونالدو في ريال مدريد ويلعب معه حاليا في يوفنتوس)، أخبرني عن أسلوب رونالدو الاحترافي في التدريب، وهو أمر مثير للإعجاب".

وأكمل: "إنه (رونالدو) يشبه وحش التدريب: أول من يأتي وآخر من يغادر. ومع ذلك، فهو رجل ودود للغاية. إن هذا المزيج مثير للإعجاب".

ويعتبر ناغيلسمان من أبرز المدربين الصاعدين في العالم، وبات خلال العامين الماضيين محط اهتمام عدة أندية التي ترغب في التعاقد معه.

وأصبح في الموسم الماضي، أصغر مدرب في تاريخ دوري أبطال أوروبا، يفوز بمباراة في المراحل الاقصائية، وبات كذلك أصغر مدرب في تاريخ "التشامبيونزليغ" يصل إلى نصف نهائي البطولة القارية.

المصدر: matchtv.ru