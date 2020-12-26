إنجلترا.. تأجيل مباراة روتشديل وبلاكبول بسبب كورونا

تأجلت مباراة في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم بين روتشديل وبلاكبول، التي كانت مقررة اليوم السبت، إلى موعد لاحق، بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا في فريق روتشديل.

وقال روتشديل في بيان، إنه أبلغ مسؤولي الرابطة الإنجليزية لكرة القدم بالموقف، مؤكدا عدم قدرته على خوض المباراة نتيجة خضوع اللاعبين وأفراد الطاقم للحجر الصحي حسب الإجراءات المطبقة.

وأضاف روتشديل: "سيتم التحقيق في الظروف المحيطة بتأجيل المباراة طبقا للوائح الرابطة".

وقبل ذلك، تأجلت أكثر من مباراة في برنامج دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي اليوم السبت.

المصدر: رويترز