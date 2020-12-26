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بــ"التوك توك".. لاعب المريخ السوداني يحتفل بهدفه بطريقة غير معتادة (فيديو)

الرياضة

بــ
ezzatmohammed /TWITTER
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمهاجم نادي المريخ السوداني، سيف تيري، وهو يحتفل بطريقة غير معتادة بعد أن سجل ثلاثة أهداف "هاتريك"، في شباك إنييمبا النيجيري.

وسجل سيف تيري، الهدف الثالث للمريخ في شباك إنييمبا، في الدقيقة 90 من المباراة التي جمعت الفريقين ضمن ذهاب الدور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

واختار اللاعب طريقة طريفة وغريبة للاحتفال بهدفه الثالث، إذ توجه إلى عربة "توك توك" كانت مركونة خارج رقعة الملعب، ليركبها ويتابع احتفاله مع زملائه.

وانتهت المباراة بفوز المريخ السوداني بثلاثية نظيفة.

المصدر: RT

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