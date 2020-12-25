يوفنتوس يخطط لصفقات كبيرة في الميركاتو الشتوي

كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الجمعة، أن فريق يوفنتوس يخطط لعقد 6 صفقات لدعم خطي الوسط والهجوم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في يناير 2021.

وقال "كالتشيو ميركاتو" إن إدارة يوفنتوس تفكر في الانقضاض على الهولندي ممفيس ديباي لاعب ليون، المستهدف من قبل برشلونة أيضا، بينما لا يزال الغموض يلف مسألة التعاقد مع أركاديوش ميليك نجم نابولي، في حين قلل مؤخرا من اتصالاته مع الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي الإنجليزي.

وأشار المصدر إلى أن الفرنسي بول بوغبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، يصبح هدفا أقل استحالة يوما بعد يوم، لكن الوضع الاقتصادي للصفقة لا يزال معقدا، ويحتاج يوفنتوس للتخلص أولا من الألماني سامي خضيرة والإيطالي فيدريكو برنارديسكي.

وأوضح "كالتشيو ميركاتو" أن الخيارات الأقل تكلفة في وسط ملعب يوفنتوس، هي رودريغو دي بول لاعب أودينيزي، ومانويل لوكاتيلي لاعب ساسولو.

وذكر الموقع الإيطالي أن يوفنتوس لا يستهدف لعقد صفقة كبيرة في خط الهجوم، وقد يواصل الموسم بهدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني ألفارو موراتا إضافة إلى الأرجنتيني باولو ديبالا.

المصدر: وكالات