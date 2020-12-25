إرسال 644 زجاجة "بيرة" لحراس مرمى هز ميسي شباكهم (صور)

احتفلت شركة "بدويايزر" لصناعة الجعة، بتحطيم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي للأسطورة بيليه، بتسجيله 644 هدفا مع برشلونة، على طريقتها.

وأرسلت شركة "بدويايزر" زجاجة جعة "بيرة" لحراس المرمى الذين هز ميسي شباكهم، وحملت كل زجاجة رقم الهدف الذي سكن شباك كل منهم، فقد تم تصوير الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، بزجاجة رقم 514 و515 عندما سجل ميسي هدفين ضده في دوري أبطال أوروبا عام 2017.

وهنأ بوفون عبر حسابه في "تويتر" ميسي على الجائزة، بينما كان يستمتع بمشروبه المجاني.

وقال بوفون: "شكرا على البيرة. سأعتبرها مجاملة. لدينا معارك كبيرة على مر السنين! تهانينا على تحطيم الرقم القياسي. إنه حقا إنجاز لا يصدق. في صحتك!"

.@budfootball... thanks for the beers.🍻 I’ll take it as a compliment. 😉 We have great battles over the years! Congratulations on breaking the 644 record #Messi! it really is an unbelievable achievement. Cheers! #BeAKing#adpic.twitter.com/Rvz2kSv23B — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) December 24, 2020

بينما تلقى حارس مرمى أتلتيكو مدريد، السلوفيني يان أوبلاك، صندوقا تقريبا من الجعة، حيث سجل "البرغوث" 11 هدفا في مرمى حارس "الروخي بلانكوس" خلال مسيرته حتى الآن.

Congratulations on your great achievement of 644 goals, Leo. I never like conceding but the challenge of stopping you brings the best out of goalkeepers too. Thank you @budfootball for the special gift. #BeAKing#Messipic.twitter.com/3Nmn9dVycu — Jan Oblak (@oblakjan) December 24, 2020

وحصل حارس مرمى تشيلسي، كيبا أريزابالاغا، على زجاجتي بيرة من قبل شركة "بدويايزر" بعد أن تلقت شباكه هدفين من ميسي في مباراتي الدوري ضد برشلونة، عندما كان حارسا لأتليتيك بيلباو في الموسم (2017-2018).

Muchas gracias @budfootball por este regalo 🍻 Y enhorabuena Leo #Messi por un nuevo record más 👑 #BeAKing

Thank you very much @budfootball for the gift 🍻 And congratulations Leo Messi for breaking another new record 👑 pic.twitter.com/S64WjPM2kn — kepa Arrizabalaga (@kepa_46) December 24, 2020

ويعتقد أن حارس مرمى فالنسيا السابق، دييغو ألفيس، هو حارس المرمى الذي تلقى أكبر عدد من أهداف ميسي في شباكه برصيد 19 هدفا.

إقرأ المزيد

كما يتوقع أن يحصل حامي عرين ريال مدريد السابق، الأسطورة إيكر كاسياس، على نصيبه من البيرة، بعد أن تلقت شباكه 17 هدفا.

وبات حارس فريق بلد الوليد، جوردي ماسيب، الحارس الأخير الذي تلقى الزجاجة رقم 644.

وأصبح ليونيل ميسي (33 عاما) اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف مع فريق واحد لكرة القدم، يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن سجل هدفا في مرمى نادي بلد الوليد، ليرفع رصيده إلى 644 هدفا بقميص "البلوغرانا" ويحطم رقم الأسطورة بيليه الذي سجل 643 هدفا بقميص سانتوس البرازيلي.

المصدر: وكالات