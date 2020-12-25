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دراج يحتفل بالفوز بطريقة جميلة.. لكن قبل الأوان غير منتبه للخصوم (فيديو)

الرياضة

دراج يحتفل بالفوز بطريقة جميلة.. لكن قبل الأوان غير منتبه للخصوم (فيديو)
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فرط الدراج البرازيلي أندريه فيريسيمو فوزا كان في متناوله في سباق للدراجات النارية " Superbike Brazil"، أقيم على حلبة "غوياني" في البرازيل، نتيجة الثقة الزائدة بالنفس والغرور.

وقرر فيريسيمو الاحتفال بالنصر بطريقة جميلة، في الأمتار الأخيرة من السباق، فوقف على قدميه ورفع يديه، ولكن ذلك.جاء مبكرا جدا، فقد تجاوزه منافسان دفعة واحد، وحاول السائق البرازيلي "المغرور" تدارك الموقف ولكن الوقت كان هذه المرة متأخرا جدا، ليكتفي بالمركز الثالث فقط، بينما فاز الدراج أوزفالدو فيلهو بالمركز الأول.

واحتفظ أندريه فيريسيمو، بالرغم من هذه الكبوة، بالمركز الأول في الترتيب العام لبطولة فئة "EVO"، بعد الجولة الثامنة من البطولة، وتوج باللقب.

المصدر: وكالات 

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