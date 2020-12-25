محكمة روسية تعاقب شيروكوف بعد اعتدائه على الحكم

قالت وكالة "إنترفاكس" الروسية، إن محكمة في موسكو، حكمت اليوم الجمعة، على اللاعب الدولي رومان شيروكوف، بالعمل لمدة 100 ساعة في خدمة المجتمع عقب اعتدائه على الحكم خلال بطولة للهواة.

واستبد الغضب بالقائد السابق للمنتخب الروسي الأول لكرة القدم، خلال مباراة في أغسطس الماضي، عندما رفض الحكم منحه ركلة جزاء وأخرج له البطاقة الحمراء.

وبناء على ذلك، وجه شيروكوف (39 عاما)، لكمة وركلة للحكم نيكيتا دانيتشنكو.

واعتذر شيروكوف في وقت لاحق للحكم عن تصرفه، وكتب عبر "إنستغرام": "أنا أدرك أن عدم الحصول على ركلة جزاء وإخراج البطاقة الحمراء لا يمنحني الحق في رفع قبضتي".

ولعب شيروكوف خلال مسيرته الاحترافية للعديد من الأندية الروسية، وحقق لقب الدوري الروسي الممتاز مع فريقي زينيت وتسيسكا موسكو في ثلاث مناسبات.

وعلى الصعيد الدولي، خاض 57 مباراة مع منتخب روسيا، سجل خلالها 13 هدفا، ووصل مع المنتخب لنصف نهائي كأس أوروبا عام 2008.

واعتزل شيروكوف كرة القدم الاحترافية عام 2016.

المصدر: رويترز