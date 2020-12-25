بالورود والنداء الصوتي .. مصر للطيران تستقبل البطل العالمي "بيغ رامي" على متن رحلتها من نيويورك

وسط حفاوة وترحيب من العاملين بـ"مصر للطيران" وخاصة ركاب الطائرة للرحلة، استقبلت شركة مصر للطيران، البطل ممدوح السبيعي بعد عودته من الولايات المتحدة متوجا بلقب "مستر أولمبيا".

وكان في استقبال السبيعي، الشهير بـ"بيغ رامي"، بمطار القاهرة، المحاسب مجدي اسحق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، والطيار حسن منير، مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية نائبا عن الطيار عمرو أبو العنيين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ووائل الدمرداش، رئيس القطاع التجاري، وفريق عمل الإدارة العامة للدعاية والإعلام، والإدارة العامة للتسويق والمحطة والعلاقات العامة وقطاع أمن مصر للطيران.

وقام طاقم الرحلة من خلال النداء الصوتي على متن الطائرة بتهنئة "بيغ رامي" على فوزه بلقب بطولة "مستر أولمبيا 2020" التي تعتبر البطولة الأكبر والأشهر في رياضة كمال الأجسام، وسط احتفال وترحيب به من جميع ركاب الرحلة.

المصدر: RT

ناصر حاتم