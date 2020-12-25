رونالدو وميسي يحتفلان بـ"الكريسماس" بنفس الكيفية (صور)

شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأنتونيلا روكوزو، زوجة الأرجنتيني ليونيل ميسي، متابعيهما عبر حسابيهما في موقع "إنستغرام"، صور احتفالهما مع أسرتيهما بأعياد الميلاد "الكريسماس".

وظهر النجم البرتغالي برفقة أولاده وصديقته جورجينا، بجوار شجرة "الكريسماس"، وعلق "الدون" على الصورة قائلا: "نتمنى لكم عيد ميلاد مجيدا، مليئا بالحب والصحة والسعادة".

وظهر ميسي أيضا برفقة أطفاله الثلاثة وزوجته أنتونيلا روكوزو وخلفهما شجرة "الكريسماس" و"سانتا كلوز"، وعلقت أنتونيلا على الصورة بعبارة: "نتمنى لكم عيد ميلاد مليئا بالحب والصحة. عيد ميلاد مجيد".

واحتفل رونالدو بـ"الكريسماس" في دبي، حيث سافر إلى هناك للمشاركة في مؤتمر دبى الرياضي الدولي، الذي يقام بعد غد الأحد وسيشهد توزيع جوائز "دبى غلوب سوكر".

في حين احتفل ميسي في مسقط رأسه بمدينة روساريو، حيث يقضي عطلة أعياد الميلاد مع أسرته.

المصدر: RT