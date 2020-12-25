رسميا.. الـ"فيفا" يلغي مونديال الناشئين والشباب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الخميس، إلغاء بطولتي كأس العالم للشباب والناشئين لعام 2021.

وكان من المفترض أن تستضيف بيرو نسخة بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، وتحتضن إندونيسيا نسخة مونديال الشباب تحت 20 عاما، خلال الفترة ما بين 20 مايو و12 يونيو المقبلين.

قرّر مكتب مجلس FIFA:

❌ إلغاء نسخة عام 2021 من #كأس_العالم تحت 20 سنة و #كأس_العالم تحت 17 سنة



🆕 تعيين 🇮🇩 إندونيسيا و🇵🇪 البيرو لاستضافة نسخة 2023 من #كأس_العالم تحت 20 سنة و #كأس_العالم تحت 17 سنة على التوالي



⏺️ تحديد المقاعد المخصصة لكل قارة في كأس العالم للسيدات 2023 FIFA https://t.co/yUVqIQBucN — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 24, 2020

وقال الـ"فيفا" في بيان: "نتيجة لوباء كورونا، قرر مكتب مجلس فيفا إلغاء نسخة عام 2021 من كأس العالم تحت 20 سنة و كأس العالم تحت 17 سنة".

وأضاف: " تم تعيين إندونيسيا والبيرو لاستضافة نسخة 2023 من كأس العالم تحت 20 سنة وكأس العالم تحت 17 سنة على التوالي".

المصدر: "فيفا"