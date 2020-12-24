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الأهلي المصري ينعي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

الرياضة

الأهلي المصري ينعي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك
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نعى نادي الأهلي المصري لكرة القدم، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس.

وقال النادي الأهلي في بيان نشره على موقعه: "الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الذي وافته المنيه اليوم.. داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان".

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وكان الزمالك، أعلن صباح اليوم الخميس، وفاة البكري، الذي ترأس النادي خلفا للرئيس السابق مرتضى منصور، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

المصدر: موقع نادي الأهلي المصري

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