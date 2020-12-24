رئيس إنتر ميلان يؤكد اقتراب رحيل إريكسن عن الفريق

قال الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلان لكرة القدم، جوسيبي ماروتا، إن لاعب الوسط الدنماركي، كريستيان إريكسن، ربما يرحل عن النادي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونقلت شبكة "سكاي إيطاليا" عن ماروتا قوله: "هل سيكون إريكسن متاحا في سوق الانتقالات؟ سأقول نعم. بيرو أوسيليو (المدير الرياضي لإنتر) قال ذلك... ويمكنني تأكيد الأمر.. لكنها ليست عقوبة.. إنه لاعب عانى للتأقلم مع الحياة في إيطاليا. دعونا نقول إنه ليس مناسبا للفريق، لكنها حقيقة موضوعية ولا تنتقص من احترافيته".

وأضاف: "لكن من المنصف أن نمنحه فرصة اللعب لفترة أطول في مكان آخر. بالتأكيد سيكون علينا التوصل لحل".

وفشل إريكسن في التأقلم مع لأجواء الإيطالية بعد انضمامه لإنتر قادما من توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وشارك اللاعب الدنماركي البالغ عمره 28 عاما، مع إنتر في 38 مباراة في جميع المسابقات، وأحرز أربعة أهداف وصنع ثلاثة أهداف، جميعها خلال موسم 2019-2020.

المصدر: رويترز