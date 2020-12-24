لماذا لن يتمكن أي لاعب آخر من تحطيم رقم ميسي القياسي من الأهداف؟

اعتبر مهاجم منتخب إنجلترا السابق وهداف مونديال 1986، غاري لينيكر، أن الرقم القياسي من الأهداف التي سجلها الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لناد واحد هو برشلونة، لا يمكن تحطيمه على الإطلاق.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف مع ناد واحد إلى 644 هدفا، عندما سجل هدف فريقه (برشلونة) الثالث في مرمى بلد الوليد في الدوري الإسباني، يوم الثلاثاء، محطما الرقم القياسي السابق للأسطورة البرازيلي بيليه (643 هدفا).

وقال لينيكر عبر حسابه على تويتر: "لتحطيم الرقم القياسي لميسي مع 644 هدفا، يتعين على أحدهم أن يسجل سنويا 43 هدفا على مدى 15 عاما تواليا... ومع ناد واحد".

To beat Messi’s 644 goal record, someone will have to score an average of 43 goals a season for 15 years....for one club. 🤯 — Gary Lineker (@GaryLineker) December 22, 2020

وأضاف: "هذا الرقم لن يستطيع أحد تحطيمه، لا أحد".

Lionel Messi has scored his 644th goal for @FCBarcelona. He’s beaten @Pele’s record of most goals scored at a single club. This is a record that no one thought would ever be beaten. It will never be beaten again. 👏🏻👏🏻 — Gary Lineker (@GaryLineker) December 22, 2020

أما ميسي، فتحدث عن إنجازه عبر حسابه على "إنستغرام"، بقوله "عندما بدأت لعب كرة القدم لم أكن أعتقد مطلقا أنني سأحطم رقما قياسيا، خاصة مثل هذا الذي حطمته اليوم (يوم الثلاثاء)، والذي كان رقم بيليه".

وأضاف "أود أن شكر جميع الذين ساعدوني عبر هذه السنوات، زملائي، عائلتي، أصدقائي، وجميع الذين ساندوني كل يوم".

المصدر: أ ف ب