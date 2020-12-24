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لماذا لن يتمكن أي لاعب آخر من تحطيم رقم ميسي القياسي من الأهداف؟

الرياضة

لماذا لن يتمكن أي لاعب آخر من تحطيم رقم ميسي القياسي من الأهداف؟
Reuters
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اعتبر مهاجم منتخب إنجلترا السابق وهداف مونديال 1986، غاري لينيكر، أن الرقم القياسي من الأهداف التي سجلها الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لناد واحد هو برشلونة، لا يمكن تحطيمه على الإطلاق.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف مع ناد واحد إلى 644 هدفا، عندما سجل هدف فريقه (برشلونة) الثالث في مرمى بلد الوليد في الدوري الإسباني، يوم الثلاثاء، محطما الرقم القياسي السابق للأسطورة البرازيلي بيليه (643 هدفا).

وقال لينيكر عبر حسابه على تويتر: "لتحطيم الرقم القياسي لميسي مع 644 هدفا، يتعين على أحدهم أن يسجل سنويا 43 هدفا على مدى 15 عاما تواليا... ومع ناد واحد".

وأضاف: "هذا الرقم لن يستطيع أحد تحطيمه، لا أحد".

أما ميسي، فتحدث عن إنجازه عبر حسابه على "إنستغرام"، بقوله "عندما بدأت لعب كرة القدم لم أكن أعتقد مطلقا أنني سأحطم رقما قياسيا، خاصة مثل هذا الذي حطمته اليوم (يوم الثلاثاء)، والذي كان رقم بيليه".

وأضاف "أود أن شكر جميع الذين ساعدوني عبر هذه السنوات، زملائي، عائلتي، أصدقائي، وجميع الذين ساندوني كل يوم".

المصدر: أ ف ب

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